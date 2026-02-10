Зеленский заявил о споре с военными из-за провалов ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о «длительной дискуссии» с высшим военным руководством из ‑за проблем в работе системы противовоздушной обороны. По словам украинского лидера, речь шла о необходимости глубокой реорганизации действующей модели ПВО.

«Сегодня у меня состоялась длительная дискуссия с военными чиновниками — главнокомандующим, начальником генштаба и министром обороны Украины. Много изменений происходит <...>: в некоторых регионах почти полностью реорганизуется работа команд — перехватчиков, мобильных огневых групп и всего компонента ближней ПВО. Но это лишь один из элементов, требующих изменений», — написал Зеленский в своем telegram-канале.

Ранее глава Украины раскритиковал национальную систему противовоздушной обороны, указав, что она не выполняет возложенные на нее задачи. В январе ВСУ фактически исчерпали боезапас для пусковых установок ЗРК Patriot из-за острой нехватки ракет-перехватчиков PAC-3. Командованию Воздушных сил и Министерству обороны было дано поручение в кратчайшие сроки исправить сложившуюся ситуацию.