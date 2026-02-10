$77.2191.94

Французский военный заявил о преимуществе России перед НАТО

Lenta.ru

Россия опережает НАТО по внедрению опыта боевых действий на Украине, заявил французский адмирал и главнокомандующий объединенными силами Североатлантического альянса по трансформации Пьер Вандье. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, характер боевых действий на Украине меняется очень быстро, со «скоростью эволюции». Как указал военный, альянс должен задуматься, есть ли у него «организационные возможности для адаптации такими темпами».

«Россия очень хорошо адаптируется — лучше, чем мы на сегодняшний день. Поэтому нам нужно смазать шестерни, чтобы иметь возможность адаптироваться с такой же скоростью», — указал он на преимущество РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал «показательным бредом» планы НАТО начать войну с Россией за 72 часа в случае нарушения будущего соглашения о прекращении огня.