Великобритания готовится к военному конфликту с Россией

Военные Великобритании готовятся к потенциальному конфликту с Россией. Об этом сообщает Daily Mail.

Как утверждает издание, крупнейший в Британии полк был отправлен на специальные учения. В ходе операции воссоздается зона и условия боевых действий на Украине — поставленная перед военными задача предполагает уничтожение сил, обороняющихся в разрушенном городе.

«Война с Россией — это война солдат против солдат. <…> Нет большей проблемы, чем городская среда, потому что она чрезвычайно запутанна», — сообщил изданию командир роты 5-го батальона полка капитана Майка Линдгрена.

Ранее на Западе заявили о подготовке войны Евросоюза и России.