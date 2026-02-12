Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил на пресс-конференции в Берлине, что у Германии практически не осталось запасов оружия и техники для передачи Украине.

© Газета.Ru

Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Мы достигли предела наших возможностей в этом вопросе», — отметил он.

При этом Писториус подчеркнул, что Германия уже предоставила значительную часть своих резервов в рамках поддержки Киева. До этого страна передавала Украине системы ПВО, бронетехнику, артиллерийские системы и многие другие виды вооружений.

До этого посол США при НАТО Мэтью Уитакер, Германия, Нидерланды и Норвегия больше всех финансировали поставки американского оружия на Украину в рамках инициативы PURL (Список приоритетных потребностей Украины).

До этого Уитакер заявил, что Вашингтон будет предоставлять Украине вооружение до тех пор, пока не будет подписано мирное соглашение.