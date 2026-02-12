В воздухе - сотни беспилотников. Со взрывчаткой на подвесах атакуют блиндажи и бронетехнику. А это дроны для разведки, они наводят артиллерию. В прицелах - опорные пункты ВСУ в районе Рай - Александровки. Небольшой населённый пункт сегодня - место, куда реактивные установки и авиация обрушили шквал огня.

Ракетные залпы сносят опорные пункты в лесах вокруг поселка. После наката, когда пулеметные точки и передовые позиции националистов подавлены, штурмовики пробивают дорогу к окраинам.

Сейчас Рай Александровка - самый важный и динамичный участок всего Донецкого фронта. Если точнее, это вторая линия обороны ВСУ на подступах к Краматорску и Славянску. Первый рубеж окончательно прорван.

Как только Рай - Александровка перейдет в руки российских подразделений, ворота в крупнейшую агломерацию Донбасса будут распахнуты. Складов с провизией, вооружениями и боекомплектом у противника с каждым днем все меньше.

От переднего края до Краматорска - 15 километров. Вот кадры непосредственно из города. Горят базы ВСУ с топливом. Уничтожены несколько пунктов временного размещения, куда националисты завозили подкрепление. Ликвидирован и целый бандеровский автопарк внедорожников и пикапов.

В Запорожской области ВСУ уже третий день отчаянно пытаются контратаковать. И вернуть позиции в Терноватом и Зализничном. Оба села освобождены группировкой "Восток". И всякий раз противник нарывается на плотный заградительный огонь.

Националисты не только не смогли продвинуться даже на метр, но еще и потеряли очередной опорный пункт. Бойцы заметили, что устроены они все хуже. Хлипкие блиндажи, мелкие окопы. Если раньше для уничтожения такого укрепления батареям приходилось работать несколько дней, то сегодня наспех возведенный "опорник" можно разобрать с помощью всего пяти беспилотников.