У Украины, как сообщает телерадиокомпания SRF, образовались бреши на фронте из-за роста числа дезертиров и уклонистов.

«Вдоль всего фронта зияют огромные бреши, - говорится в материале. - Целые участки защищает лишь небольшое число военных».

По оценкам корреспондента SRF, украинские мужчины «предпочитают уклоняться от службы», так как видят, что «многие другие успешно это делают». Кроме того, военные с боевым опытом покидают части по причине «нехватки вооружения и личного состава в ВСУ», а также истощения.

Мобилизованные солдаты, как подчеркивается, отказываются от отправки на фронт из-за недостаточной подготовки. Они, как отмечает корреспондент телерадиокомпании, «используют любую возможность, чтобы дезертировать». Делается вывод, что «украинская армия едва удерживает фронт».