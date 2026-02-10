США передали европейцам управление тремя штабами НАТО

В НАТО объявили о перераспределении обязанностей в рамках командных структур. "Европейские союзники будут играть более заметную роль в военном руководстве Альянса", - отмечается в заявлении альянса.

Речь идет о передаче командных должностей в штабах представителям стран Европы. Ранее эти посты были закреплены за американскими офицерами. Так, Британия будет назначать руководителя Объединенным командованием в Норфолке, а Италия - Объединенным командованием в Неаполе. Германия и Польша будут поочередно возглавлять Объединенное командование в Брюнссуме. В НАТО подчеркнули, что европейцы возглавят "все три объединенных командования, которые на оперативном уровне управляют кризисными ситуациями и конфликтами".

Передача командований произошла по географическому принципу. Лондон будет отвечать за морские операции и учения в Северной Атлантике, Рим - в Средиземном море, Берлин и Варшава - в Восточной Европе.

В НАТО подчеркнули, что реформа будет проходить поэтапно. В Брюсселе считают, что новый подход демонстрирует "более справедливое распределение ответственности внутри НАТО".

"Европейские союзники берут на себя значительную руководящую роль в командной структуре НАТО", - указывают в блоке.

Сведения о том, что США могут отказаться от ряда должностей в НАТО и передать их европейцам появились еще осенью прошлого года. Параллельно США начали сокращение присутствия своих военнослужащих в структурах НАТО. Как писала газета The Washington Post, это является "очередным шагом администрации Трампа по сокращению военных инвестиций в оборону Европы". Издание приводило мнения экспертов, которые считали, что уход американских офицеров из структур блока может "оказать серьезное влияние на альянс, сократив ценный американский военный опыт".

В Вашингтоне неоднократно призывали НАТО "переосмыслить свою роль с точки зрения обязательств". Госсекретарь США Марко Рубио призвал европейцев "активизироваться, чтобы альянс стал сильнее".

По некоторым данным, изначально Вашингтон рассматривал возможность отказа от должности главнокомандующего силами НАТО в Европе, которую всегда занимал американский генерал. Однако, в заявлении блока отдельно подчеркивается, что США сохранит за собой этот пост. Кроме того, за Вашингтоном остается командование объединенными морскими, сухопутными и военно-воздушными силами НАТО. В Альянсе заявили, что это "демонстрирует приверженность США командованию и контролю в рамках НАТО". То есть, американцы, даже отдавая часть должностей европейцам, все равно держат руку на пульсе НАТО и продолжают контролировать и направлять союзников.