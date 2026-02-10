Украинский военный рассказал о выходе из строя целых партий БПЛА

Военный ВСУ рассказал, что украинские дроны сталкиваются с техническими трудностями из-за морозов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Business Insider.

По словам старшего лейтенанта ВСУ Сергея Андреева, целые партии дронов отправляют на доработку. Это усугубляет нехватку БПЛА у ВСУ. Как объяснил Андреев, морозы делают работу дронов непредсказуемой, поскольку их детали не предназначены для таких условий.

Источник также отмечает, что украинские БПЛА часто создаются из серийных компонентов, приобретенных онлайн. Из-за этого оценить заранее их морозоустойчивость попросту невозможно.

«Подобные проблемы могут отсрочить критически важные миссии или усугубить психологическое напряжение в войсках, которые и так противостоят суровым погодным условиям», — заявил Андреев.

