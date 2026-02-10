Страны Европы получат командование над тремя штабами НАТО

Должности командующих региональными штабами НАТО в Норфолке (США), Неаполе (Италия) и Брюнсюме (Нидерланды), которые были закреплены за США, делегированы странам Европы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление альянса.

© Газета.Ru

В публикации отмечается, что 6 февраля страны НАТО договорились о новом распределении должностей в командной структуре, в которой страны Европы будут играть более важную роль.

Великобритания примет руководство командованием штаба в Норфолке, Италия — в Неаполе, а Польша и Германия — в Брюнсюме.

В альянсе отметили, что изменения будут реализованы поэтапно в предстоящие годы.

Накануне издание Politico сообщило, что Вашингтон намерен передать европейским союзникам управление двумя военными командными центрами Североатлантического альянса. При этом Вашингтон планирует взять под свое управление командование морских сил НАТО в британском Хартфордшире.

Ранее постпред США при НАТО отверг идею развала альянса.