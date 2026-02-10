АК-74 получил гигантскую пробоину, но сохранил способность стрелять

Автоматическое оружие, разработанное гениальным отечественным конструктором Михаилом Тимофеевичем Калашниковым, всегда отличалось феноменальной надежностью и живучестью. Это еще раз подтвердил видеоролик, размещенный в Telegram-канале "Лик войны".

© Российская Газета

Здесь показан экземпляр автомата АК-74, который был насквозь пробит снарядным осколком. Если с правой стороны крышки ствольной коробки видно сравнительно небольшое отверстие, то слева наблюдается уже достаточно большая пробоина. Видно, что отсутствует переводчик (предохранитель) режимов огня.

Тем не менее даже в таком "раненом" состоянии "семьдесят четвертый" способен вести автоматическую стрельбу. Что и было показано в представленном в социальных сетях видео.