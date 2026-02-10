Мыши съели украинскую копию российской "Молнии" - БПЛА "Блискавка"

Противник несет потери в беспилотниках не только в результате работы наших средств противовоздушной обороны, меткой стрельбы бойцов из стрелкового оружия и др. Как оказалось, вражеские дроны также уничтожают мыши.

© Соцсети

В Telegram-канале "БПЛА Техник" показан аппарат самолетного типа "Блискавка", который не спасло от острых зубов грызунов даже то, что его спрятали в стальном контейнере. Видно, что животные основательно погрызли передние части крыльев и другие элементы конструкции. Причем нанесенные повреждения вообще исключают возможность применения этого средства поражения. По некоторым данным, данное явление - достаточно массовое.

"Блискавка" переводится как "Молния" и является копией российской одноименной разработки, в которой в качестве боевой части также используется противотанковая мина ТМ-62.