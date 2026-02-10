ВС РФ заняли еще одну территорию

Российским подразделениям удалось занять село Никифоровка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале военный блогер Юрий Подоляка.

По его словам, российские военнослужащие продолжают развивать успех на Славянском направлении.

«Он был достигнут накануне занятием Никифоровки. Также мы заняли высоты юго-западнее этого населенного пункта и северо-восточнее», - пояснил блогер.

Он привел данные о том, что ВС России начали бои за населенные пункты Липовка и Федоровка Вторая, и указал, что высоты к югу от села Закотное также перешли под российский контроль.

Ранее военный корреспондент Юрий Котенок отметил, что в районе Никифоровки идут ожесточенные бои. По его словам, после прорыва ВС РФ останется чуть более полутора десятков километров до выхода к Славянско-Краматорской агломерации.