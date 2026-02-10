Уникальное фото российского «самолета Судного дня» появилось в Сети

Уникальное фото российского самолета Ил-86, который называют «самолетом Судного дня», во время дозаправки в воздухе, опубликовал военный летчик в Telegram-канале Fighterbomber.

© Московский Комсомолец

На фото попал момент, как воздушный пункт управления получает топливо через штангу-заправщик.

По словам автора кадра, это не просто редкая, а уникальная фотография.

Ил-86 предназначен для эвакуации высшего военного руководства и управления войсками в условиях полномасштабного конфликта, вплоть до ядерной войны. Конструкция воздушного судна усилена для защиты от поражающих факторов ядерного взрыва.

Ранее сообщалось, что «самолет Судного дня» президента США Дональда Трампа – специально модифицированный Boeing 747 для управления в условиях глобального кризиса – был замечен в Лос-Анджелесе. Редкая публичная демонстрация воздушного командного центра связана с туром министра обороны США, а не с чрезвычайной ситуацией.