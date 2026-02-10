В России нашли способ спасти Брянскую область от атак ВСУ

Буферная зона глубиной 80 км обеспечит надежную защиту Брянской области от обстрелов РСЗО HIMARS со стороны ВСУ. Как сообщает News.ru, об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.

Он отметил, что атаки на российские регионы часто начинаются с разведки беспилотниками, против которых успешно действуют группы с малой зенитной артиллерией. Для прекращения атак необходимо выбивать HIMARS, но их запасы Киеву помогает восполнять Польша.

«Нам без создания зоны безопасности по всей границе РФ не обойтись. Глубина нужна такая, чтобы хотя бы HIMARS не долетал. Системы бьют на 80 км и более», — заявил он.

Напомним, что Брянская область подверглась ракетному удару 7 февраля. Как заявлял губернатор Александр Богомаз, это привело к нарушению тепло- и электроснабжения в семи муниципальных образованиях.

Ранее СМИ со ссылкой на источник в российских структурах заявил, что установлен офицер ВСУ, ответственный за обстрелы гражданских объектов в Брянской области. Приказы о ракетных ударах отдает командир находящейся в Сумской области 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ полковник Сергей Савченко.