Пентагон ни разу не упомянул Россию как угрозу в новом докладе

В новом доклада Пентагона о результатах первого года политики «мир через силу» Россия не указана как цель политики США по сдерживанию противников и конкурентов. Документ размещен на сайте военного ведомства, с ним ознакомился корреспондент «Ленты.ру».

«[Глава Пентагона Пит] Хегсет определил сдерживание Китая в Индо-Тихоокеанском регионе как приоритетную задачу и укрепил отношения и потенциал в регионе, чтобы подчеркнуть его стратегическое значение», — отмечается в тексте доклада об итогах первого года политики республиканской администрации.

При этом в тексте упоминаются также Иран и Венесуэла как приоритеты военной политики США. Россия не фигурирует в этом списке.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров призвал не восторгаться из-за того, что президент США Дональд Трамп «поставил на место» страны Европы и украинского лидера Владимира Зеленского. Дипломат отметил, что Вашингтон также оказывает давление на Москву и использует нечестные инструменты политической борьбы.