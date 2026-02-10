Таблоид Daily Mail рассказал, что солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией на единственном в Британии полигоне, имитирующем зону конфликта на Украине. Читатели газеты заявили, что в окопы должны отправиться не простые британцы, а премьер Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон.

По данным Daily Mail, британские войска отрабатывают навыки ведения боевых действий в городских условиях на «уникальном объекте» Министерства обороны в Коупхилл-Даун, расположенном на Солсберийской равнине в графстве Уилтшир. Учения проводились за несколько дней до отправки новобранцев на полигон НАТО в Германии для месячной отработки боевых действий в Восточной Европе.

«От российских управляемых бомб ФАБ-500 все равно нет защиты», - написал в комментариях к статье пользователь под ником Theborderlands.

«В то же самое время мы не можем защитить свои границы от безоружного вторжения [нелегальных мигрантов - прим.ред.]», - добавил RadiusFarmPearl.