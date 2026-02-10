«Начнется хаос»: эксперт о зависимости ВСУ от Starlink

Отключение спутниковой системы Starlink приведет к серьезным последствиям для Вооруженных сил Украины, дезориентировав разведку и привнеся хаос в войска. Об этом рассказал News.ru военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

Ранее стало известно, что компания американского бизнесмена Илона Маска SpaceX по просьбе Минобороны Украины начнет отключать спутниковую связь Starlink для российской армии. В Киеве заявили, что будут отключены все неверифицированные терминалы.

При этом военный эксперт Анатолий Матвийчук отметил, что сами украинские военные не справятся без системы Starlink.

«Отключение системы Starlink на Украине ослепит ВСУ с точки зрения разведки и управления. Особенно пострадает координация таких установок, как HIMARS, и ракетных систем наподобие Storm Shadow», — пояснил Матвийчук.

По его словам, в случае отсутствия спутниковой связи для ВСУ «на поле боя начнется хаос», и это даст возможность ВС РФ выполнить поставленные задачи.