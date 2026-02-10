Депутат Верховной рады Руслан Горбенко назвал силовую мобилизацию на Украине «инструментом пополнения ВСУ», от которого «общество никуда не денется». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на интервью депутата украинским СМИ.

Горбенко сравнил случаи силовой мобилизации с задержаниями нарушителей закона. По его мнению, сотрудники ТЦК (украинский аналог военкоматов) выполняют ту же работу, что и полиция.

«А в какое автотранспортное средство тебя посадят, чтобы сопроводить в воинскую часть, ТЦК или управление нацполиции, точно уже нет разницы», - заключил депутат.

Газета Berliner Zeitung ранее рассказала, что украинские женщины стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как «бусификация» (людей задерживают в общественных местах и насильно отводят в «бус» - микроавтобус).

В соцсетях распространяются ролики, демонстрирующие, как украинки пытаются помешать принудительной мобилизации мужчин. Сотрудники ТЦК все чаще прибегают к физическому насилию в отношении этих женщин, подчеркивала Berliner Zeitung. Нескольким украинкам уже предъявлены официальные обвинения в «воспрепятствовании деятельности ВСУ». Им грозит до 12 лет лишения свободы.