На Западе назвали «плевком в лицо» роспуск Интернационального легиона ВСУ

Роспуск Интернационального легиона на Украине вызвал непонимание у его бойцов, которые назвали это решение «шоком» и «плевком в лицо». Об этом пишет французское издание Le Monde.

Издание отмечает, что 31 декабря 2025 года украинский Генштаб «деликатно» объявил о роспуске Интернационального легиона на Украине. А за два месяца до этого некоторые солдаты легиона внезапно узнали о переводе.

«Это был шок. Нам сказали: «Собирайте вещи и отправляйтесь в Кривой Рог в тот же день». С тех пор мы томимся здесь, в тесной казарме, где уже неделю нет воды и интернета. Нет тренировок, нет учений. Все деморализованы, многие товарищи ушли», – рассказал датчанин Бьорн Каллсой с псевдонимом «Викинг».

Начальник штаба второго батальона Интернационального легиона Андрей Спивак также назвал расформирование легиона «невероятной тратой ресурсов» и отметил, что подразделение было единственным в ВСУ, где офицеры разговаривали на двух языках.

«Мы обучали наших легионеров инновационной тактике обороны, сочетающей две трети операторов беспилотников и одну треть пехотинцев. А теперь все это сводится на «нет», чтобы отправить их в штурмовое подразделение, что является совершенно другой задачей. Все эти навыки рискуют быть потерянными», — отметил он.

53-летний американский военный медик Карл заявил, что после расформирования второго батальона он расторгнет свой контракт. Военный отметил, что испытает «горечь» по отношению к начальству.

«Мы рискуем жизнями, чтобы помочь Украине, а они нас бросают. Это плевок в лицо. У меня оставался год до получения украинского гражданства [в конце трехлетнего контракта], но отсчет времени обнулен из-за перевода. Это посылает ужасный сигнал всем нам и демонстрирует полное непонимание стратегической ценности Интернационального легиона», — подчеркнул солдат.

Издание отмечает, что в 2025 году Интернациональный легион состоял из четырех батальонов, которые «теоретически» насчитывали от 400 до 600 человек.

При этом Le Monde пишет, что на Украине существует еще один международный легион, связанный с ГУР, и он не был расформирован.

В январе 2026 года СМИ написали о расформировании Интернационального легиона ВСУ, созданного для привлечения наемников, и о переводе личного состава в штурмовые подразделения. Уточнялось, что военные из первого и третьего батальонов перешли в состав 475-го штурмового полка ВСУ, а наемников из 2-го и 4-го батальонов перевели в 475-й полк штурмовиков и в 157-е подразделение. После того, как военные подали жалобу о пересмотре реорганизации иностранного легиона, с должности отстранили командира второго батальона, отправив его выполнять задания в отдаленный регион Украины.

Также 10 февраля депутат Верховной рады Украины заявил, что в ВСУ необходимо приглашать иностранцев из Казахстана, Тайваня, стран Балтии и других государств на фоне дефицита личного состава ВСУ.

