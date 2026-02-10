Во время недавнего визита на Украину нового министра вооруженных сил Франции Катрин Вотрен ей продемонстрировали французский ЗРК SAMP/T. В Telegram-канале блога bmpd обратили внимание, что на кабине управления этого ЗРК зенитчики ВСУ нарисовали силуэты двух сбитых самолетов, в которых угадываются истребители Rafale.

Парижская чиновница, в реальности очень далекая от армейских дел, вряд ли что-то сама поняла, хотя, возможно, кто-то из помощников объяснил ей, что вэсушники "уничтожают" самолеты, выпускаемые компанией Dassault Aviation.

Такая, казалась бы, мелкая деталь, но она свидетельствует о том, что уровень подготовки расчетов ПВО остается невысоким, поэтому, неудивительно, что они достаточно часто сбивают свои же летательные аппараты. Среди таких потерь - не только МиГ-29 и Су-27, но и F-16. Не исключено также, что в той же компании - и потерянный в Одесской области в июле прошлого года Mirage 2000-5.