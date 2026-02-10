«Калашников» оценил «СКАТ»

Российский дрон «СКАТ 350 М» — один из ведущих воздушных разведчиков в зоне специальной военной операции (СВО). С такой оценкой в Telegram выступил концерн «Калашников».

Компания прокомментировала видео, на котором зафиксировано уничтожение опорного пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ) вместе с находящимся в нем личным составом, осуществленное благодаря разведке СКАТ 350 М.

«По оценке военнослужащих, СКАТ 350 М — один из ведущих воздушных разведчиков в зоне спецоперации, активно применяется подразделениями войск беспилотных систем для обнаружения наземных и морских целей, и точного наведения на них различных средств поражения», — говорится в публикации.

Ранее концерн сообщил, что специалисты «Калашникова» создали десятки обновлений программного обеспечения для разведывательного дрона «СКАТ 350 М», который остается самым востребованным беспилотником в зоне проведения.

В январе компания рассказала, что посетители международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби (ОАЭ) оценили адаптивность беспилотника «СКАТ 350 М».