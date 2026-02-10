В ЕС заявили о необходимости быть готовыми создать Европейский оборонный альянс

Европейский союз должен быть готов заменить стратегические силы и возможности США в Европе и создать полноценный Европейский оборонный союз. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге.

© Global look

"Мы должны быть готовы заменить стратегические возможности США в Европе на европейские - это стратегический приоритет. Мы также должны быть готовы заменить конвенционные силы, которые США имеют в Европе, это первый шаг к европейской независимости", - подчеркнул Кубилюс.

Еврокомиссар отметил, что ключевым элементом обеспечения европейской безопасности является превращение ЕС в оборонный союз, способный действовать самостоятельно и эффективно реагировать на любые угрозы.