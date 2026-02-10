«Герань» ликвидировала дроноводов ВСУ в Харьковской области

Минобороны России показало кадры удара беспилотника «Герань» по расчету БпЛА 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. Противник находился в районе населенного пункта Шевченково Первое Харьковской области.

© Минобороны России

На видеозаписи с камеры дрона зафиксирован момент обнаружения целей: в объектив попадает техника и группа военнослужащих противника, находящихся на открытом участке местности рядом с постройками. Оператор сопровождает цель в режиме реального времени, после чего следует точный удар.

Средства объективного контроля позволяют проследить весь эпизод - от наведения до момента поражения. Видеозапись свидетельствует о высокой точности применения беспилотного летательного аппарата «Герань».

Ранее российское оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских дроноводов в Сумской области расчетом беспилотного летательного аппарата «Герань».