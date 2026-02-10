Стало известно о росте ракетных атак на российские предприятия
Киев наращивает ракетные атаки на российские предприятия. Об этом заявил председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ России Александр Бортников, передает ТАСС.
По его словам, противник атакует российские объекты энергетики и промышленности, используя беспилотники и ракетные системы. Для отражения этих ударов проделан значительный объем работы по укреплению систем безопасности, отметил он.
Руководители предприятий и организаций совместно с антитеррористическими комиссиями усилили защиту в части прикрытия от атак с воздуха. Объекты промышленности, энергетики и транспорта оснащены современными техническими средствами.
Также Бортников заявил об участившихся случаях нападений учащихся на одноклассников и учителей в российских школах.