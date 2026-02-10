В Кремле отреагировали на заявление Фидана о ядерном оружии для Турции

Москва обратила внимание на заявление главы МИД Турции Хакана Фидана о возможности вступления республики в ядерную гонку. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков,ТАСС передает

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что режим нераспространения ядерного оружия является краеугольным камнем безопасности.

«Считаем, что все страны "ядерного клуба" будут вести себя ответственным образом, чтобы не дать ни малейшего повода и не допустить каких-либо проявлений ядерной гонки», — указал он.

Ранее глава МИД Турции в эфире телеканала CNN Türk Анкара в принципе обладать таким оружием?», министр ответил молчанием и улыбкой.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Лентой.ру» отметил, что чем больше будет ядерный клуб, тем больше он будет представлять опасность.