ВС России поразили используемые ВСУ объекты ТЭК

Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ.

Кроме того удары наносились по местам сборки, хранения и подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы, снаряд америкаснкой РСЗО HIMARS, управляемая ракета большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника.

Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 113 068 беспилотников, 650 ЗРК, 27 575 танков и других бронемашин, 1 661 боевая машина РСЗО, 33 176 орудий полевой артиллерии и минометов, 54 тыс. единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России нанесли комбинированный удар по военному аэродрому на Украине.

В субботу ВС России нанесли удар возмездия по объектам ТЭК и ВПК Украины.

ВС России за прошлую неделю нанесли массированный и пять групповых ударов по объектам ВСУ.