Украина атаковала Россию американским снарядом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Россию американским снарядом и управляемыми авиабомбами. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

© Global look

По данным министерства, системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили четыре управляемые авиационные бомбы, снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун».

Помимо того, российские военные уничтожили 72 беспилотника самолетного типа.

Ранее стало известно, что на одном из предприятий в промзоне Белгорода обнаружили воронку, предположительно, от боеприпаса HIMARS. Место происшествия оцепили сотрудники полиции.