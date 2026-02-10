Армия России выбила ВСУ из крупного поселка под Гуляйполем

Российским военным удалось выбить подразделения Вооруженных сил Украины из поселка Зализничное под Гуляйполем. Об этом сообщил Telegram-канал «Воин DV».

По данным источников канала, в ходе боев было зачищено свыше 500 зданий, уничтожено до роты противника и более полутора десятков единиц техники, а также дроны «Баба-Яга» и наземные роботизированные комплексы.

«Гвардейцами 114 мотострелкового полка 127 мотострелковой дивизии 5 армии группировки войск «Восток» решительными и умелыми действиями в ходе продолжительных боев освобожден крупный населенный пункт Зализничное», - отмечается в сообщении.

При этом с переходом Зализничного под российский контроль линия фронта отодвинулась на 5 км на запад от Гуляйполя, а также расширяется плацдарм для дальнейшего наступления.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, что бойцы устанавливают в населенном пункте российские флаги.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Олег Царев отметил, что Вооруженные силы РФ «разрывают» логистику ВСУ в районе Гуляйполя в Запорожской области.