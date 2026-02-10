Штурм главных фортеций Зеленского: как ВС РФ освобождают Краматорск и Славянск

Российские военные ведут наступление на Краматорск и Славянск, которые считаются главными фортециями Владимира Зеленского. Как дроны и артиллерия создают новую реальность на поле боя, и когда планируется штурм городов, рассказали опрошенные «Аргументами и фактами» эксперты.

Ранее украинский военный с позывным «Мучной» заявил, что ситуация в районе Славянско-Краматорской агломерации становится все более неблагоприятной для Вооруженных сил Украины.

Связка беспилотников и артиллерии

По данным экспертов, значительную роль в успешном продвижении ВС России сейчас играет связка беспилотников и артиллерии, позволяющая выявлять и уничтожать укрепления противника с минимальным риском для российских военных

Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил, что дроны-разведчики передают координаты целей для ударов артиллерии, при этом «гораздо чаще стали использовать модернизированные снаряды «Краснополь», которые точно стреляют в форточку».

В свою очередь военный эксперт Юрий Кнутов уточнил, что ключевая особенность «Краснополя» — лазерное наведение, кроме того, траекторию полета снаряда можно корректировать прямо в воздухе, что гарантирует поражение даже малоразмерных и хорошо защищенных объектов.

Также российская армия делает ставку не только на умные снаряды, но и на развитие собственного парка беспилотников, используя большие, тяжелые дроны, на оптоволокне, которые несут в несколько раз больше взрывчатых веществ и летят дальше.

«Если раньше наш противник в сфере беспилотников имел преимущество, то сейчас он уже уступает», — констатировал Василий Дандыкин.

Сложности при штурме Славянска и Краматорска

Пока одни подразделения сжимают кольцо окружения, другие методично готовят плацдарм для будущего штурма двух городов-крепостей — Славянска и Краматорска, где особую проблему создают советские заводы.

«Эти объекты усложняют операцию по освобождению, потому что любой советский завод строился по соответствующим стандартам. На таких предприятиях есть бомбоубежище, подземные коммуникации, из-за чего их достаточно тяжело штурмовать», — пояснил военно-политический эксперт, участник СВО Ян Гагин.

По его словам, сейчас ведется «прощупывание» обороны противника и нанесение ударов по скоплению техники, запасам и живой силе противника, чтобы уничтожить их еще до ввода штурмовых групп.

При этом Славянск и Краматорск, по словам Яна Гагина, стали пунктом сбора для отступающих с других направлений подразделений ВСУ. Но это накопление сил происходит под непрекращающимся огнем.

«Сначала проводится разведка, затем наносятся удары дронами, ракетами по складам, скоплению боевиков. И только потом уже можно идти туда пехотой либо бронегруппами», — рассказал о тактике российских войск Гагин.

Штурм последней крепости

Ситуация развивается динамично, уже есть данные о том, что Вооруженные силы Украины могут потерять село Приволье на славянском направлении, что расширит «серую зону», говорится в статье.

Эксперты Дандыкин и Гагин сошлись во мнении, что освобождение Краматорска и Славянска — лишь вопрос времени, при этом наступление «будет решительным, но не безрассудным».