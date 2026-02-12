Стала известна личность командира экипажа Ми-24 ВСУ, сбитого «Геранью»

Стала известна личность командира вертолёта Ми-24 ВСУ, сбитого в небе над страной российским беспилотником «Герань» вечером 9 февраля. Согласно некрологам в украинских соцсетях, погибшим оказался 43-летний майор Евгений Галицкий - опытный пилот, полный кавалер ордена Богдана Хмельницкого. Первую из этих наград он получил ещё в 2014 году, как отмечает АиФ, за обстрелы мирного населения Донбасса. Борт принадлежал 11-й отдельной бригаде армейской авиации «Херсон». Весь экипаж из трёх человек не вернулся с боевого задания.

© Московский Комсомолец

Экипаж Ми-24 был поднят в воздух для работы в качестве воздушной ПВО. Задачей борта был перехват и срыв удара российских дронов по военным объектам. Однако вылет пошёл не по плану. «Герань», с которой столкнулся Галицкий, оказалась не ударной, а специализированной модификацией-«охотником». На её корпусе была закреплена ракета класса «воздух-воздух» Р-60 — советская разработка 1975 года, снятая с вооружения, но в огромных количествах хранящаяся на складах. Именно этой ракетой с тепловой головкой самонаведения и был поражён украинский вертолёт.

Российская армия в последние месяцы активно экспериментирует с интеграцией старых авиационных и зенитных ракет на платформу «Герани». Как отмечает военный блогер Юрий Подоляка, сбитый Ми-24 стал уже третьей или четвёртой машиной ВСУ, уничтоженной таким способом. Ранее, в декабре 2025 года, аналогичным образом над Черкасской областью был сбит другой Ми-24, которым управлял «Герой Украины» Александр Шемет. Известно о двух вариантах размещения Р-60: по направлению полёта и против него — для атаки целей, заходящих в хвост.

Помимо версии с Р-60, существуют модификации «Герани», оснащённые переносными зенитными ракетными комплексами «Игла» и «Верба». По данным ГУР Украины, новейшая конфигурация с ПЗРК «Верба» отличается тем, что дрон сохраняет способность наносить удар по наземным целям даже после отстрела ракеты — на его борту остаётся 50-килограммовая термобарическая боевая часть. Оператор управляет таким беспилотником в реальном времени, используя оптическую камеру, а пуск ракеты происходит автоматически при захвате цели.

Успешное применение «Геранями» ракет Р-60 (дальность до 10 км) создаёт принципиально новую угрозу для украинской армейской авиации. Ранее вертолёты ВСУ могли охотиться на дроны, работая на дистанции до 5 км — предельной дальности ПЗРК. Теперь же они сами рискуют быть поражёнными с большего расстояния. Как отмечают эксперты, для России это ещё и экономически эффективный способ утилизации устаревших боеприпасов. Официальных комментариев от Минобороны РФ по данному эпизоду пока не поступало , однако в западной прессе, включая немецкий Spiegel, уже признают: тактика превращения «Герани» в «охотника неба» резко осложняет применение украинских вертолётов.