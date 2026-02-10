Lockheed Martin представила подводный «дрон-паразит» для атак и шпионажа

Новейший американский автономный подводный аппарат корпорации Lockheed Martin способен действовать скрытно, прикрепляясь к обшивке судов подобно морским миногам, пишут СМИ.

© Lockheed Martin

Lockheed Martin презентовала многоцелевой автономный подводный аппарат Lamprey, названный в честь рыбы-паразита, передает The War Zone.

Устройство получило квадратный корпус и электрический двигатель с возможностью подзарядки прямо во время миссии.

Разработчики отмечают уникальную способность дрона экономить энергию в долгих походах.

«Созданный с учетом потребностей ВМС США в скрытном доступе, Lamprey может прибыть на театр военных действий с полностью заряженной батареей», – пояснили в компании.

Аппарат цепляется к обшивке корабля-носителя и использует гидрогенераторы для пополнения запаса хода.

Модульная конструкция позволяет размещать внутри торпеды, ложные цели или до шести воздушных беспилотников для разведки. Дрон способен обмениваться данными с истребителями F-35 и наводить ракеты на надводные цели. Также предусмотрена возможность использования аппарата в качестве дрейфующей мины или стационарного наблюдателя на морском дне.

Россия впервые показала новейший спасательный безэкипажный катер R-SAVER-1.

Ранее Lockheed Martin подписала соглашение о создании сервисного центра для военно-транспортных самолетов C-130 в Индии.