ВСУ все же начали контрнаступление, о котором грезил украинский главком Александр Сырский. Как сообщает «Царьград», украинцы несут огромные потери ради медийных кадров, а военкоры отмечают — Киев мог заранее знать об отключении Starlink.

Контрнаступление имени Сырского

Первые сообщения о контратаках ВСУ на стыке Запорожской и Днепропетровской областей появились еще 5 февраля, но основная их масса шла от украинских блогеров и подконтрольных СМИ. К вечеру 7 февраля появился фейк о якобы захвате украинцами не менее пяти населенных пунктов.

Впоследствии данные не подтвердились, но российские мониторинговые каналы признали факт активизации противника на нескольких участках. В частности, 7 февраля было отражено 11 механизированных контратак противника без потери позиции, однако это было похоже на разведку боем.

К вечеру 8 февраля начали поступать первые сообщения о масштабном наступлении врага на стыке Запорожской и Днепропетровской областей. Подтверждения стали приходить уже 9 февраля — как заявил военный блогер Михаил Дегтярев, атака двух колонн была направлена на Терноватое.

«Итого заехать они в Терноватое заехали. И хотя сжечь все их "коробочки" сожгли, нужно признать, что полноценного контроля над данными населенниками у нас теперь нет», — заявил он, отметив, что площадь «продвижения» ВСУ составила 10,6 квадратных километров.

При этом на соседнем ореховском направлении ВС РФ за сутки продвинулись на участке шириной в 4,4 км южнее Зализничного. Дегтярев добавил, что другие атаки ВСУ были направлены севернее Днепропетровской области, к линии Великомихайловка — Березовое — Успеновка.

«Катастрофические» потери

По данным мониторингов, сразу на нескольких участках ВСУ пытаются прорваться по «курской тактике» — наспех завозя колонны как можно дальше, а после высаживая десант. В Сети появилось огромное количество кадров уничтоженной вражеской техники, в том числе танков — например, американских Abrams.

За пару дней до этого со стороны украинских источников появлялась информация о том, что в этих накатах враг использует отдельный штурмовой корпус из недавно мобилизованных бойцов. Солдат сняли с «учебки», а личный состав не экономят — за небольшое село могут отдать от роты до батальона. Это 100-300 человек.

Бойцы группировки войск «Восток» рассказали каналу «Воин DV», что ВСУ предприняли несколько попыток прорваться в наш тыл по двум условным направлениям: Терноватое — Першотравневое и Великомихайловка — Березовое. Единственная цель таких действий — воткнуть флаг ради медийных заявлений о «возвращении контроля». Эти кадры требуются Киеву для улучшения переговорных позиций.

Киев готовился

Военный блогер Юрий Подоляка назвал контрнаступление ВСУ на запорожском направлении «битвой за Гуляйполе 2.0» — противник всеми силами пытается взять контроль над городом. По его мнению, противник хочет рассечь 29-ю армию и пройти по правому флангу 36-й армии с дальнейшим заходом в тыл.

Планы врага уже дают сбой благодаря профессионализму российских военных, хотя противнику пока и удается вклиниваться в оборонительные порядки из-за их разреженности. На данный момент большинство отрядов ВСУ, проникающих близко к нашим позициям, уничтожаются нашими дронами. Однако Подоляка выразил опасение, что это лишь разведка боем.

«По данным нашей разведки, довольно серьезные резервы у противника есть как в районе Новомихайловки, так и в районе в Покровском, и они ещё в бой не введены. Поэтому это только начало», — заявил он.

Ранее Подоляка допускал, что Украина могла быть предупреждена об отключении Starlink буквально накануне или не предупреждена вовсе. При этом, как показывает попытка очередного контрнаступления, противник мог готовиться заранее.