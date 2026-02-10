Украинский «Шквал» под Харьковом утратил боеспособность

Состоящий из заключенных батальон «Шквал» Вооруженных сил Украины (ВСУ) утратил боеспособность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Шквал» участвовал в боевых действиях у Купянска. Причинами потери более 60 военнослужащих из подразделения стали обморожение, дезертирство и туберкулез.

«Эти бойцы были мобилизованы в августе прошлого года и перенаправлены из полигона в Харькове. (...) Им не оказывало никакой помощи командование, а еду доставляли лишь раз в неделю, сбрасывая ее с БПЛА "Баба-яга"», — говорится в публикации.

Уточняется, что в настоящее время украинское командование выводит с купянского направления один из батальонов «Шквала» для доукомплектования.

Ранее стало известно, что российские войска взяли под контроль отправную точку для диверсий ВСУ в Купянске. Она находилась в Купянске-Узловом.