Стало известно, как ВСУ могут получить большой объем ракет HIMARS

Вашингтон планирует начать использовать новые систем HIMARS, а старые установки могут быть переданы Вооруженным силам Украины. Об этом рассказал News.ru военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов.

По его словам, «огромное количество установок HIMARS» хотела бы закупить Польша и есть вероятность, что они попадут на Украину.

«Американцы сейчас будут от них избавляться, потому что делают ставку на новые системы большей дальности и, вероятно, с более мощной боевой частью. Поэтому сейчас они могут старые запасы передавать Киеву и делать ставку на закупку новых ракет для Пентагона», — предположил Кнутов.

Эксперт также обратил внимание на то, что и другие страны, у которых есть HIMARS, могут поставлять ракеты ВСУ, не раскрывая детали сделки для нанесения внезапных ударов по России.

Ранее украинские военные ударили по Брянской и Белгородской областям системами реактивного залпового огня HIMARS и беспилотниками. В результате атаки были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. При этом, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, объем повреждений был большим и не сразу удалось восстановить подачу электроэнергии в дома.