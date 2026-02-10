Атака по аэродрому и работа «на завтра»: эксперт объяснил цель мощных ударов ВС РФ

Удары российских военных по Львову и военному аэродрому Васильков способствуют нарушению логистики Вооруженных сил Украины, а также создают проблемы с планируемым украинскими военными контраступлением. Об этом заявил «Аргументам и фактам» заслуженный военный летчик, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

ВС России нанесли 8 февраля серию ударов по Львову и по военному аэродрому Васильков, расположенному в 30 километрах от Киева. В результате во Львове ряд ключевых объектов, в том числе и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, оказались обесточены.

По словам генерал-майора в отставке Владимира Попова, аэродром Васильков имеет стратегическое значение для ВСУ и удар по нему мог быть связан с данными разведки.

«Значит, разведка выяснила, что там появились какие-то новые технические сооружения, в ангарах могли разместить новые авиационные боеприпасы, беспилотники и самолеты для выполнения задач в системе ПВО и отражения налетов на Киев», – пояснил он.

Эксперт также обратил внимание на то, что на аэродроме «ведется подготовка личного состава», в том числе и специалистов беспилотных систем.

При этом атака по Львову, по мнению заслуженного военного летчика, может иметь долгосрочные последствия, так как из строя вывели энергетический узел и военно-промышленный комплекс вынужден был временно приостановить свою работу.

«Через месяц это уже отразится на вооружении боеприпасами на передовой, это будет критично. Каждый удар по энергетическим объектам сегодня – это работа «на завтра», которая обязательно скажется на переднем крае. А [главком ВСУ Александр] Сырский как раз планировал в марте-апреле провести значительные контратаки на нескольких направлениях», – отметил Попов.

Генерал также назвал приоритетными целями для российских атак Яворовский полигон во Львовской области и несколько расположенных там аэродромов.

Напомним, что в Вооруженные силы Украины уже проводили масштабное контрнаступление в июне 2023 года. Оно было широко разрекламировано и продолжалось до декабря. В январе украинские подразделения перешли к обороне. ВС РФ, в свою очередь, начали активные боевые действия, улучшив положение на всех участках фронта.