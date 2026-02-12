Российский Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Supercam S180 научили уклоняться от дронов-камикадзе.

Об этом со ссылкой на официального представителя группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» сообщает ТАСС.

«Да, ускорение до существенных скоростей, нехарактерных для БПЛА с электродвигателями, вместе с маневром уклонения делает БПЛА более защищенным от атак FPV-дронов», — сказал собеседник агентства.

По его словам, от дронов-камикадзе Supercam S180 уклоняется в большинстве случаев.

В январе официальный представитель ГК Екатерина Згировская сообщила, что ключевые разведывательные дроны линейки Supercam получили технологию дистанционного управления, позволяющую пилотировать аппарат из любой точки мира.

В ноябре 2025 года представитель рассказала, что БПЛА Supercam S350 получил интеллектуальную систему обработки фото и видео на основе искусственного интеллекта.