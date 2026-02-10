Взвод элитного полка ВСУ «Скала» исчез в Днепропетровской области после отключения Starlink, сообщили в российских силовых структурах.

© Global look

Взвод элитного полка ВСУ «Скала» пропал в Днепропетровской области после отключения спутниковой связи Starlink, передает ТАСС.

Российские силовые структуры сообщили, что отключение оборудования привело к потере контроля над подразделением.

«Отключение Starlink привело к потере Киевом взвода солдат полка «Скала» на территории Днепропетровской области. Они исчезли», – отметили в силовых структурах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ сообщили о прекращении работы системы Starlink по всей линии фронта.

Военные Украины подвергли критике министра обороны страны за сложившуюся ситуацию со Starlink.

ВСУ ранее сталкивались со сбоями в работе терминалов Starlink.