В Минобороны РФ сообщили об уничтожении укреплённых командных пунктов и бронетехники ВСУ в Харьковской области. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру вторника, 10 февраля.

Удар «Урагана»

Реактивная система залпового огня «Ураган» ВС РФ уничтожила укрепленные командные пункты управления, бронетехнику, точки запуска дронов и ликвидировала живую силу ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны России. Операцию провели артиллеристы 11-го армейского корпуса группировки войск «Север».

Удар «Града»

Российская система «Град» уничтожила пункт временной дислокации ВСУ под Константиновкой, рассказали в Минобороны РФ. Также была ликвидирована группа ВСУ численностью до десяти человек.

Операция в Харьковской области

Дроны ВС РФ нанесли удары по наземным роботизированным комплексам и инженерной технике ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Все цели были уничтожены.

Кадры объективного контроля подтвердили, что операторы дронов уничтожили роботов ВСУ еще на подъезде к украинским позициям. Для ударов использовались беспилотники на оптоволокне с осколочно-фугасной боевой частью.

Кроме того, барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил инженерную технику ВСУ, которую использовали для восстановления разрушенной переправы. В Минобороны подчеркнули, что это нарушило логистику и доставку «жизненно необходимых» ВСУ грузов.

Удар по пункту управления ВСУ

Российский боевой вертолет Ми-28НМ уничтожил замаскированный пункт управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Центр».

Удар по пункту ВСУ был нанесен авиаракетами. После удара экипаж Ми-28НМ выполнил противоракетный манёвр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета.

Успешное наступление на Славянск

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил ТАСС, что российские войска успешно наступают на Славянск с севера и запада. По его данным, до города им осталось 12-13 километров.

«Как с севера данного населенного пункта - это населенные пункты Яровая и Дробышево, - так и с запада, - южнее Красного Лимана есть небольшие продвижения наших войск», - подчеркнул Марочко.

Он добавил, что продвигаться там сложно, так как на пути есть водные преграды и лес. Кроме того, вокруг Славянска находится «гряда высот», занятых ВСУ.

Вычислен виновный в атаках на Брянск офицер ВСУ

«Аргументы и факты» рассказали, что приказы обстреливать гражданские объекты в Брянской области отдает командир 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, полковник Сергей Савченко. Газета сослалась на Telegram-канал «Северный ветер».

В сообщении отмечается, что бригада Савченко действует в Сумской области.

Члены «Азова»* совершили самоубийство под Константиновкой

Два члена «Азова»* (запрещенная в РФ террористическая организация) совершили суицид на константиновском направлении, попав под обстрел с двух сторон. Об этом РИА Новости сообщил командир батальона ВС РФ с позывным «Моздок».

Военный отметил, что украинские силы занимали позиции в районе Клебан-Быкского водохранилища, но начали отступать к Константиновке из-за активного продвижения российских войск. По его словам, ВСУ начали использовать там подразделения теробороны, которые «уже особо воевать не хотят».

«В ходе продвижения в районе водохранилища было уничтожено 38 военных противника. Там были и «азовцы»*, и мобилизованные, и тероборона», - заключил российский военный.

* запрещенная в РФ террористическая организация.