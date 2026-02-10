Американские стелс-истребители F-35A прибыли на базу в Британии

США направили шесть стелс-истребителей F-35A Lightning II ближе к странам ближневосточного региона, они приземлились на авиабазе ВВС Британии Лейкенхит, сообщает портал Air & Space Forces Magazine.

Шесть американских стелс-истребителей F-35A Lightning II приземлились на авиабазе Лейкенхит в Британии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Air & Space Forces Magazine.

Самолёты прибыли ближе к странам ближневосточного региона и пересекли Атлантику 9 февраля.

В публикации отмечается, что «ещё несколько американских стелс-истребителей приблизились 9 февраля к Ближнему Востоку. Полдюжины самолётов пятого поколения F-35A Lightning II совершили посадку на авиабазе Лейкенхит в Великобритании после пересечения Атлантики», говорится в сообщении портала.

Истребители сопровождали самолёты-заправщики Boeing KC-135 Stratotanker.

