Атаки ВСУ 10 февраля: беспилотная опасность и ограничения

Российские военные сбили сегодня ночью всего шесть украинских беспилотников самолетного типа. В каких регионах вводились ограничения, и с чем может быть связано столь малое число БПЛА, разбирался «Рамблер».

По данным Минобороны России, атака велась с 23.00 мск до 7.00 мск. Над Белгородской областью были сбиты три беспилотника, над Астраханской – два и один дрон уничтожен в небе над Курской областью.

Беспилотная опасность

При этом беспилотная опасность была объявлена в целом ряде российских регионов, в том числе в Геленджике, Севастополе, Брянской, Тульской, Пензенской и Белгородской областях, пишет Ura.ru.

Издание отметило, что в связи с необходимостью обеспечения безопасности в этих регионах могли быть введены временные ограничения на работу мобильного интернета.

Также временно прекращали работу аэропорты Геленджика и Калуги. Сейчас все ограничения сняты.

Особенность удара БПЛА

Украинская атака по российским регионам произошла на фоне распространения информации об убийстве под Купянском в Харьковской области старшего офицера спецназа «Альфы» Службы безопасности Украины (СБУ) Руслана Петренко.

По информации председателя Комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова, украинский офицер координировал диверсионные и разведывательные операции.

«Он также командовал группой БПЛА, наносящих удары по нашим территориям», — написал Рогов в своем Telegram-канале.

Напомним, что накануне ночью над территорией России были сбиты 69 украинских беспилотников. В результате атаки в Курской области получили повреждения здания и автомобили.