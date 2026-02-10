На военных учениях в Швеции более десяти солдат получили травмы из-за экстремально низких температур. Об этом сообщает Wall Street Journal. Посол России в Стокгольме Сергей Беляев заявил, что проводимые НАТО учения направлены на отработку сценариев конфликта с Россией и способствуют росту напряженности в регионе.

© Global look

По данным издания, военнослужащие получили различные травмы, включая фурункулы, волдыри и изменения цвета конечностей. Один из солдат был госпитализирован с угрозой потери части пальцев ног. После нескольких дней испытаний на севере Швеции часть участников учений были отправлены домой.

Сергей Беляев в интервью РИА Новости также отметил, что после вступления Швеции в НАТО количество национальных учений и совместных маневров с участием шведских военнослужащих значительно увеличилось.

Президент России Владимир Путин ранее высказывался о том, что западные лидеры используют тему российской угрозы для отвлечения внимания граждан от внутренних проблем. По его словам, "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".