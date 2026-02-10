Запад наращивает военные поставки Украине через логистические сети НАТО вопреки публичным заявлениям о деэскалации и переговорах. Как сообщает «Царьград», с американской авиабазы вылетел Ан-124 с десятками тонн критически важных грузов.

Речь идет о партии снабжения, которую загрузили в транспортный борт на американской авиабазе Фэрфилд в Калифорнии. Формально это «вспомогательные» поставки, однако именно они поддерживают боеспособность ВСУ. Сам Ан-124 способен перевозить не только снабжение, но и пусковые установки систем ПВО, авиационные двигатели и узлы для истребителей, вертолеты, ударные БПЛА, бронетехнику, крупные партии боеприпасов и прочее.

Пентагон накануне заявил, что Госдеп США одобрил передачу Киеву запчастей для военного оборудования. Сумма поставки — около 185 млн долларов.

Переговоры в Абу-Даби на этом фоне начинают выглядеть противоречиво. Хотя публично говорится о деэскалации и прекращении огня, на практике видно ускорение поставок украинским войскам. Кроме того, Киев продолжает устраивать диверсии и теракты — например, покушение на замглавы ГРУ генерала Владимира Алексеева или удары по инфраструктуре в Белгороде.

Как отмечает политолог Руслан Осташко, сейчас любые разговоры о скором заключении мирного соглашения можно назвать спекуляциями. Риторика Запада и действия «на земле» говорят о курсе на дальнейшую эскалацию и затягивание конфликта.

«Для заключения устойчивого мира необходим фундамент из взаимного доверия и признания новых геополитических реалий, чего мы не наблюдаем даже в зачаточном состоянии», — заявил Осташко.

Он отметил, что дипломатические инициативы, озвучиваемые в публичном поле, носят скорее «имитационный характер». По мнению политолога, они направлены или на внутреннюю аудиторию, или на получение тактической передышки.