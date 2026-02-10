Раскрыта причина саботажа Украиной обмена пленными

Украина иногда саботирует обмен пленными с Россией, если Киеву некого отдавать. Причину раскрыл перешедший на сторону Российской армии бывший боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Сова в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что у них просто нет обменного ресурса. И что они будут менять, если у них нечего менять», — сказал военнослужащий.

Россия вернула из украинского плена 157 военнослужащих, их сняли на видео

5 февраля Россия и Украина произвели масштабный обмен пленными. На Родину вернулись 157 россиян. Столько же пленных переданы Киеву взамен.