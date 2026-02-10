Британские войска тайно тренируются для войны с Россией

Военнослужащие крупнейшего пехотного полка британских сухопутных войск проходят подготовку к потенциальному вооруженному столкновению с Россией. Об этом сообщили иностранные журналисты. Однако российские власти неоднократно заявляли, что не планируют никаких вооруженных конфликтов с Европой.

© РИА Новости

«Солдаты крупнейшего пехотного полка британской армии готовятся к потенциальной войне с Россией. <...> Военные отрабатывают действия в условиях, приближенных к боевым», — пишет DailyMail.

По данным издания, тренировки проходят на территории Коупхилл-Даун, на полигоне Министерства обороны на Солсберийской равнине в Уилтшире.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия ведет на Украине специальную военную операцию и не планирует нападать на Европу. Подобное заявление делал и президент РФ Владимир Путин.