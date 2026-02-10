Стало известно, кто в ВСУ отдает приказы бить по гражданским

Приказы на нанесение ударов по гражданской инфраструктуре в Брянской области отдает командир 107-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ, дислоцированной в Сумской области, полковник Сергей Савченко. Об этом сообщили в российских силовых структурах.

«На сумском направлении установлено подразделение, которое осуществляет ракетные атаки по гражданским объектам Брянской области <...>. Приказы на обстрелы отдает комбриг полковник Савченко Сергей Анатольевич», — передает ТАСС сообщение ведомств.

Мирошник: РФ передала в СБ ООН данные о совершенных ВСУ убийствах мирных жителей

Ранее, 7 февраля, Украина нанесла ракетный удар по территории Брянской области, использовав дальнобойные ракеты «Нептун», а также реактивные системы залпового огня HIMARS. В результате атаки ранения получили двое гражданских лиц, в нескольких районах региона зафиксированы перебои в энергоснабжении. Кроме того, была повреждена церковь.