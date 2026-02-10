$77.6592.01

Российский «Провод» поразил тысячу целей

Российские оптоволоконные FPV-дроны «Провод» с начала 2026 года поразили около тысячи целей Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом РИА Новости сообщил главный конструктор беспилотников семейства «Овод» Андрей Иванов.

«Мы можем смело говорить, что около тысячи пораженных целей на данный момент по данному устройству», — сказал разработчик.

По его словам, дрон может поражать как крупную технику противника, так и его опорные пункты.

Ранее Иванов сообщил, что новый ударный FPV-дрон на оптоволокне «Провод» начали поставлять в войска России.

Оптоволоконный FPV-дрон «Провод» способен летать на дальность 25-30 километров и переносить нагрузку до 4,5 килограмма.