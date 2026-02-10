Стало известно о поражении ключевой энергоподстанции на западе Украины

Российские войска нанесли удар по крупной энергетической подстанции в Львовской области, которая играет ключевую роль в системе электроснабжения западных регионов Украины. Об этом заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в эфире YouTube-канала.

По его словам, речь идет о подстанции мощностью 750 киловатт, которую он назвал крупнейшей в Европе. Объект обеспечивал распределение электроэнергии в западной части страны и использовался для приема поставок электричества из стран Евросоюза. После удара, как утверждает аналитик, ситуация в энергосистеме вышла из-под контроля.

Мартьянов отметил, что последствия затронули не только восточные и центральные регионы Украины, где энергоснабжение ранее уже было серьезно нарушено, но и запад страны. По его оценке, перебои с электричеством носят масштабный характер и вынудили украинскую сторону сократить выработку электроэнергии на атомных электростанциях.

Он также заявил, что удар привел к резкому ухудшению общей обстановки в энергосистеме Украины, назвав происходящее хаотичным. При этом аналитик выразил сомнение в заявлениях Киева о полной эффективности противовоздушной обороны.

Российская сторона ранее неоднократно заявляла, что удары наносятся по объектам военной и критической инфраструктуры Украины, включая энергетику, оборонную промышленность, системы управления и связи. В Кремле подчеркивали, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальным объектам.