Еще одна страна начала поставки оружия Украине

Япония в ближайшее время намерена объявить о присоединении к натовской программе помощи, предусматривающей закупку вооружений и экипировки в США с последующей их поставкой на Украину. Об этом сообщает один из азиатских телеканалов.

По данным NHK, Токио будет приобретать исключительно нелетальные виды снаряжения, в том числе радары, бронежилеты и другие средства. О своих планах японская сторона уже проинформировала представителей альянса и украинские власти.

Ранее российский посол в Швеции Сергей Беляев сообщил, что европейские страны не смогут реализовать инициативу по передаче Украине шведских истребителей Gripen из ‑за нехватки финансовых ресурсов и наличия ряда дополнительных препятствий. Необходимых средств на программу закупки шведских боевых самолетов для Украины нет и у самой Швеции.