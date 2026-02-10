В российском регионе сработала система ПВО

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО), поражена одна цель. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Над Белгородом, Белгородским и Корочанским округами сработала наша система ПВО — сбита воздушная цель противника. Предварительно, пострадавших нет», — написал губернатор Белгородской области.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Ранее Гладков рассказал, что попал под ракетный обстрел Вооруженных сил Украины в Белгороде.