Украинские военнослужащие предприняли неудачную попытку проникнуть в Поповку, расположенную в Сумской области, и снять на видео установку государственного флага в населенном пункте. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

"Командование ВСУ (Вооруженных сил Украины. — "Газета.Ru") снова отправило свой личный состав на убой, но уже в Сумскую область, в недавно освобожденный "северянами" населенный пункт Поповка. Задача все та же: воткнуть флаг и заснять все это на видео", — рассказал источник агентства.

По его словам, бойцам 14-го армейского корпуса ВСУ приказали закрепиться на южных подступах к Поповке. Украинским солдатам так и не удалось войти в населенный пункт, при этом флаг они оставили в лесополосе на расстоянии примерно 200 метров от границы Поповки.

6 февраля пресс-служба министерства обороны России заявила, что военнослужащие страны взяли под контроль Поповку в Сумской области. В боях за населенный пункт участвовали подразделения группировки российских войск "Север".